История обменного курса намибийский доллар–либерийские доллары

Обменный курс намибийский доллар/либерийские доллары сейчас составляет 10,674, отражая изменение в размере 0.058% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.632% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 10,851, и минимумом, равным 10,626, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.