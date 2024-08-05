纳米比亚元 至利比里亚元 历史汇率
欢迎查看 纳米比亚元 至利比里亚元 历史摘要。这是 纳米比亚元 (NAD) 至利比里亚元 (LRD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 NAD 和 LRD 历史数据。
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
纳米比亚元 至利比里亚元 汇率历史
今日 纳米比亚元 至利比里亚元 的汇率目前为 10.655，较昨日变动 0.343%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.926%。过去一周，纳米比亚元 至利比里亚元 的汇率在 07-08-2024 的最高点 10.764 和 05-08-2024 的最低点 10.487 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.175%。
如何将纳米比亚元兑换成利比里亚元
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LRD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示NAD兑LRD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。