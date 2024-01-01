История обменного курса намибийский доллар–фунты острова Мэн

Обменный курс намибийский доллар/фунты острова Мэн сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.198% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/фунты острова Мэн колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.512% уменьшение стоимости.