История обменного курса фунт о. Мэн–намибийские доллары

Обменный курс фунт о. Мэн/намибийские доллары сейчас составляет 23,622, отражая изменение в размере -0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/намибийские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 23,748, и минимумом, равным 23,316, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.515% увеличение стоимости.