История обменного курса намибийский доллар–гвинейские франки

Обменный курс намибийский доллар/гвинейские франки сейчас составляет 470,945, отражая изменение в размере 0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.699% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/гвинейские франки колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 479,083, и минимумом, равным 469,364, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.564% уменьшение стоимости.