纳米比亚元 至几内亚法郎 汇率历史

今日 纳米比亚元 至几内亚法郎 的汇率目前为 469.406，较昨日变动 0.634%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.234%。

过去一周，纳米比亚元 至几内亚法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 472.069 和 05-08-2024 的最低点 460.710 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.768%。