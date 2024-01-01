История обменного курса намибийский доллар–датские кроны

Обменный курс намибийский доллар/датские кроны сейчас составляет 0,375, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.552% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/датские кроны колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,381, и минимумом, равным 0,373, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.606% уменьшение стоимости.