История обменного курса датская крона–намибийские доллары

Обменный курс датские кроны/намибийские доллары сейчас составляет 2,527, отражая изменение в размере -0.229% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.485% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/намибийские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 2,573, и минимумом, равным 2,505, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.541%.