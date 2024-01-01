История обменного курса намибийский доллар–чилийские песо

Обменный курс намибийский доллар/чилийские песо сейчас составляет 51,875, отражая изменение в размере 0.582% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.864% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 51,904, и минимумом, равным 49,764, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.256% увеличение стоимости.