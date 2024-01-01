纳米比亚元 至智利比索 汇率历史

今日 纳米比亚元 至智利比索 的汇率目前为 50.852，较昨日变动 -0.297%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -3.267%。

过去一周，纳米比亚元 至智利比索 的汇率在 02-08-2024 的最高点 52.570 和 09-08-2024 的最低点 50.852 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.765%。