5 мозамбикских метикалов в тихоокеанские франки

Сконвертируйте MZN в XPF по реальному обменному курсу

5 mzn
9 xpf

MT1,000 MZN = ₣1,718 XPF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,75221,7522
Низкий1,71771,7177
В среднем1,73651,7368
Изменить-1.71%-1.57%
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Соотношение 1 MZN к XPF

За последние 30 дней максимальный курс MZN к XPF составил 1,7522, а минимальный — 1,7177. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7365. Изменение курса MZN к XPF в процентном соотношении составило -1.71.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к XPF составил 1,7522, а минимальный — 1,7177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7368. Изменение курса MZN к XPF в процентном соотношении составило -1.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Тихоокеанский франк
1 MZN1,71767 XPF
5 MZN8,58835 XPF
10 MZN17,17670 XPF
20 MZN34,35340 XPF
50 MZN85,88350 XPF
100 MZN171,76700 XPF
250 MZN429,41750 XPF
500 MZN858,83500 XPF
1000 MZN1 717,67000 XPF
2000 MZN3 435,34000 XPF
5000 MZN8 588,35000 XPF
10000 MZN17 176,70000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Мозамбикский метикал
1 XPF0,58219 MZN
5 XPF2,91092 MZN
10 XPF5,82185 MZN
20 XPF11,64370 MZN
50 XPF29,10925 MZN
100 XPF58,21850 MZN
250 XPF145,54625 MZN
500 XPF291,09250 MZN
1000 XPF582,18500 MZN
2000 XPF1 164,37000 MZN
5000 XPF2 910,92500 MZN
10000 XPF5 821,85000 MZN