История обменного курса мозамбикский метикал–вьетнамские донги

Обменный курс мозамбикский метикал/вьетнамские донги сейчас составляет 396,954, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.512% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 399,271, и минимумом, равным 396,838, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.369% уменьшение стоимости.