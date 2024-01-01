莫桑比克梅蒂卡尔 至越南盾 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至越南盾 的汇率目前为 393.384，较昨日变动 -0.146%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.363%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至越南盾 的汇率在 02-08-2024 的最高点 395.129 和 05-08-2024 的最低点 393.109 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.441%。