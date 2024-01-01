История обменного курса мозамбикский метикал–российские рубли

Обменный курс мозамбикский метикал/российские рубли сейчас составляет 1,377, отражая изменение в размере 0.444% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.163% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,394, и минимумом, равным 1,371, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.588% увеличение стоимости.