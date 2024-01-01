莫桑比克梅蒂卡尔 至俄罗斯卢布 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至俄罗斯卢布 的汇率目前为 1.388，较昨日变动 1.858%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 3.638%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至俄罗斯卢布 的汇率在 09-08-2024 的最高点 1.390 和 06-08-2024 的最低点 1.328 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 09-08-2024，价值增加了 0.859%。