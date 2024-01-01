5 000 мозамбикских метикалов в перуанские новые соли
Сконвертируйте MZN в PEN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MZN в PEN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0603
|0,0603
|Низкий
|0,0584
|0,0577
|В среднем
|0,0595
|0,0590
|Изменить
|-1.95%
|1.69%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к PEN
За последние 30 дней максимальный курс MZN к PEN составил 0,0603, а минимальный — 0,0584. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0595. Изменение курса MZN к PEN в процентном соотношении составило -1.95.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к PEN составил 0,0603, а минимальный — 0,0577. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0590. Изменение курса MZN к PEN в процентном соотношении составило 1.69.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в перуанские новые соли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и PEN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в PEN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Перуанский новый соль / Мозамбикский метикал
|1 PEN
|17,03160 MZN
|5 PEN
|85,15800 MZN
|10 PEN
|170,31600 MZN
|20 PEN
|340,63200 MZN
|50 PEN
|851,58000 MZN
|100 PEN
|1 703,16000 MZN
|250 PEN
|4 257,90000 MZN
|500 PEN
|8 515,80000 MZN
|1000 PEN
|17 031,60000 MZN
|2000 PEN
|34 063,20000 MZN
|5000 PEN
|85 158,00000 MZN
|10000 PEN
|170 316,00000 MZN