История обменного курса мозамбикский метикал–перуанские новые соли

Обменный курс мозамбикский метикал/перуанские новые соли сейчас составляет 0,059, отражая изменение в размере 0.189% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.248% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,059, и минимумом, равным 0,058, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.317% уменьшение стоимости.