История обменного курса мозамбикский метикал–норвежские кроны

Обменный курс мозамбикский метикал/норвежские кроны сейчас составляет 0,171, отражая изменение в размере 0.391% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.566% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/норвежские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,171, и минимумом, равным 0,168, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.453% уменьшение стоимости.