莫桑比克梅蒂卡尔 至挪威克朗 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至挪威克朗 的汇率目前为 0.170，较昨日变动 -0.256%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.355%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至挪威克朗 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.174 和 07-08-2024 的最低点 0.169 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.746%。