История обменного курса мозамбикский метикал–нигерийские найры

Обменный курс мозамбикский метикал/нигерийские найры сейчас составляет 25,353, отражая изменение в размере -0.591% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.037% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 26,014, и минимумом, равным 24,411, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.