莫桑比克梅蒂卡尔 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 24.826，较昨日变动 -0.533%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.900%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至尼日利亚奈拉 的汇率在 04-08-2024 的最高点 25.624 和 07-08-2024 的最低点 24.406 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -2.814%。