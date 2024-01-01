1 тысяча мозамбикских метикалов в датские кроны

Сконвертируйте MZN в DKK по реальному обменному курсу

1 000 mzn
107,44 dkk

MT1,000 MZN = kr0,1074 DKK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10980,1098
Низкий0,10720,1072
В среднем0,10850,1085
Изменить-1.90%-1.86%
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Соотношение 1 MZN к DKK

За последние 30 дней максимальный курс MZN к DKK составил 0,1098, а минимальный — 0,1072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1085. Изменение курса MZN к DKK в процентном соотношении составило -1.90.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к DKK составил 0,1098, а минимальный — 0,1072. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1085. Изменение курса MZN к DKK в процентном соотношении составило -1.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Датская крона
1 MZN0,10744 DKK
5 MZN0,53719 DKK
10 MZN1,07438 DKK
20 MZN2,14876 DKK
50 MZN5,37190 DKK
100 MZN10,74380 DKK
250 MZN26,85950 DKK
500 MZN53,71900 DKK
1000 MZN107,43800 DKK
2000 MZN214,87600 DKK
5000 MZN537,19000 DKK
10000 MZN1 074,38000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Мозамбикский метикал
1 DKK9,30770 MZN
5 DKK46,53850 MZN
10 DKK93,07700 MZN
20 DKK186,15400 MZN
50 DKK465,38500 MZN
100 DKK930,77000 MZN
250 DKK2 326,92500 MZN
500 DKK4 653,85000 MZN
1000 DKK9 307,70000 MZN
2000 DKK18 615,40000 MZN
5000 DKK46 538,50000 MZN
10000 DKK93 077,00000 MZN