История обменного курса мозамбикский метикал–чилийские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/чилийские песо сейчас составляет 14,858, отражая изменение в размере 0.565% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.524% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 14,864, и минимумом, равным 14,215, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.