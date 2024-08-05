莫桑比克梅蒂卡尔 至智利比索 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至智利比索 的汇率目前为 14.664，较昨日变动 -0.890%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.658%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至智利比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 15.133 和 08-08-2024 的最低点 14.653 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.609%。