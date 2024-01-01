История обменного курса мозамбикский метикал–азербайджанские манаты

Обменный курс мозамбикский метикал/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.183% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,027, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.416% уменьшение стоимости.