莫桑比克梅蒂卡尔 至阿塞拜疆马纳特 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至阿塞拜疆马纳特 的汇率目前为 0.027，较昨日变动 0.050%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.109%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至阿塞拜疆马纳特 的汇率在 09-08-2024 的最高点 0.027 和 02-08-2024 的最低点 0.027 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.091%。