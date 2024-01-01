История обменного курса мозамбикский метикал–ангольские кванзы

Обменный курс мозамбикский метикал/ангольские кванзы сейчас составляет 13,894, отражая изменение в размере 0.107% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.327% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 14,114, и минимумом, равным 13,768, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.