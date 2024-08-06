莫桑比克梅蒂卡尔 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 14.024，较昨日变动 0.928%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.734%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 到安哥拉宽扎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 14.100 和 06-08-2024 的最低点 13.864 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值增加了 1.482%。