История обменного курса мозамбикский метикал–армянские драмы

Обменный курс мозамбикский метикал/армянские драмы сейчас составляет 6,082, отражая изменение в размере 0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.154% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/армянские драмы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 6,126, и минимумом, равным 6,077, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.482% уменьшение стоимости.