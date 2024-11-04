История обменного курса армянский драм–мозамбикские метикалы

Обменный курс армянских драма/мозамбикские метикалы сейчас составляет 0,164, отражая изменение в размере -0.156% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,166, и минимумом, равным 0,164, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.520%.