История обменного курса мексиканское песо–франки КФА BCEAO

Обменный курс мексиканских песо/франки КФА BCEAO сейчас составляет 30,329, отражая изменение в размере -1.240% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.602% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 30,724, и минимумом, равным 29,364, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.608%.