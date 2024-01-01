История обменного курса мексиканское песо–самоанские талы

Обменный курс мексиканских песо/самоанские талы сейчас составляет 0,135, отражая изменение в размере -2.395% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/самоанские талы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,139, и минимумом, равным 0,132, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.829%.