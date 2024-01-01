История обменного курса мексиканское песо–танзанийские шиллинги

Обменный курс мексиканских песо/танзанийские шиллинги сейчас составляет 132,044, отражая изменение в размере -1.863% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.724% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 135,030, и минимумом, равным 128,504, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.860%.