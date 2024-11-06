История обменного курса мексиканское песо–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс мексиканских песо/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,336, отражая изменение в размере -1.674% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.782% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,342, и минимумом, равным 0,326, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.