История обменного курса мексиканское песо–суринамские доллары

Обменный курс мексиканских песо/суринамские доллары сейчас составляет 1,735, отражая изменение в размере -0.746% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.873% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/суринамские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,751, и минимумом, равным 1,660, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.934%.