История обменного курса мексиканское песо–перуанские новые соли

Обменный курс мексиканских песо/перуанские новые соли сейчас составляет 0,187, отражая изменение в размере -1.319% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.188% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,190, и минимумом, равным 0,182, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.522%.