История обменного курса мексиканское песо–македонские денары

Обменный курс мексиканских песо/македонские денары сейчас составляет 2,843, отражая изменение в размере -1.948% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.671% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,907, и минимумом, равным 2,714, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.415%.