История обменного курса мексиканское песо–марокканские дирхамы

Обменный курс мексиканских песо/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,491, отражая изменение в размере -1.380% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.216% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,499, и минимумом, равным 0,472, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.