История обменного курса мексиканское песо–южно-корейские воны

Обменный курс мексиканских песо/южно-корейские воны сейчас составляет 69,285, отражая изменение в размере -0.934% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.833% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 70,086, и минимумом, равным 67,311, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.503%.