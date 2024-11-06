История обменного курса мексиканское песо–японские иены

Обменный курс мексиканских песо/японские иены сейчас составляет 7,564, отражая изменение в размере -2.121% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/японские иены колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 7,760, и минимумом, равным 7,409, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.776%.