История обменного курса мексиканское песо–ямайские доллары

Обменный курс мексиканских песо/ямайские доллары сейчас составляет 7,843, отражая изменение в размере -1.517% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.417% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/ямайские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 7,976, и минимумом, равным 7,592, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.