История обменного курса мексиканское песо–джерсийские фунты

Обменный курс мексиканских песо/джерсийские фунты сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере -1.359% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.536% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/джерсийские фунты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,037, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.535%.