История обменного курса мексиканское песо–гамбийские даласи

Обменный курс мексиканских песо/гамбийские даласи сейчас составляет 3,485, отражая изменение в размере -0.980% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.704% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,563, и минимумом, равным 3,359, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.657%.