История обменного курса мексиканское песо–фунты Фолклендских островов

Обменный курс мексиканских песо/фунты Фолклендских островов сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере -1.370% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.525% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/фунты Фолклендских островов колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,037, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.535%.