История обменного курса мексиканское песо–чешские кроны

Обменный курс мексиканских песо/чешские кроны сейчас составляет 1,169, отражая изменение в размере -1.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/чешские кроны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,184, и минимумом, равным 1,138, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.517%.