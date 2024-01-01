мексиканское песо эскудо Кабо-Верде История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса мексиканское песо эскудо Кабо-Верде. Это сводная страница мексиканское песо (MXN) эскудо Кабо-Верде (CVE) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MXN и CVE за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса MXN к CVE
1 MXN = 5,10990 CVE
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История обменного курса мексиканское песо–эскудо Кабо-Верде
Обменный курс мексиканских песо/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 5,110, отражая изменение в размере -1.959% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.505% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5,287, и минимумом, равным 4,942, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.142%.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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