История обменного курса мексиканское песо–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс мексиканских песо/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 5,110, отражая изменение в размере -1.959% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.505% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5,287, и минимумом, равным 4,942, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.142%.