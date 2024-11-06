История обменного курса мексиканское песо–бангладешские таки

Обменный курс мексиканских песо/бангладешские таки сейчас составляет 5,924, отражая изменение в размере -1.821% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.552% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/бангладешские таки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 6,041, и минимумом, равным 5,758, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.