История обменного курса мексиканское песо–азербайджанские манаты

Обменный курс мексиканских песо/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,084, отражая изменение в размере -1.821% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.573% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,086, и минимумом, равным 0,082, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.