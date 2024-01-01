10 шри-ланкийских рупий в украинские гривны

Сконвертируйте LKR в UAH по реальному обменному курсу

10 lkr
1,20 uah

1.00000 LKR = 0.11961 UAH

Среднерыночный курс в 18:38
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352850.79741683.05241.541430.930751.34693.67295
1 CAD0.7391810.58943461.39071.139390.6879940.9956022.71497
1 GBP1.254051.696541104.1521.933031.167181.689084.60606
1 INR0.01204060.01628910.0096013610.01855970.01120680.01621750.0442245

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Украинская гривна
1 LKR0.11961 UAH
5 LKR0.59804 UAH
10 LKR1.19608 UAH
20 LKR2.39216 UAH
50 LKR5.98040 UAH
100 LKR11.96080 UAH
250 LKR29.90200 UAH
500 LKR59.80400 UAH
1000 LKR119.60800 UAH
2000 LKR239.21600 UAH
5000 LKR598.04000 UAH
10000 LKR1196.08000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Шри-Ланкийская рупия
1 UAH8.36064 LKR
5 UAH41.80320 LKR
10 UAH83.60640 LKR
20 UAH167.21280 LKR
50 UAH418.03200 LKR
100 UAH836.06400 LKR
250 UAH2090.16000 LKR
500 UAH4180.32000 LKR
1000 UAH8360.64000 LKR
2000 UAH16721.28000 LKR
5000 UAH41803.20000 LKR
10000 UAH83606.40000 LKR