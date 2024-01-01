10 украинских гривен в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте UAH в LKR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = Sr7,125 LKR

Среднерыночный курс в 03:29
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График изменения обменного курса UAH к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 UAH в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,15877,4134
Низкий7,10687,1068
В среднем7,13647,2438
Изменение-0.20%-2.42%
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Соотношение 1 UAH к LKR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к LKR составил 7,1587, а минимальный — 7,1068. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,1364. Изменение курса UAH к LKR в процентном соотношении составило -0.20.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к LKR составил 7,4134, а минимальный — 7,1068. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2438. Изменение курса UAH к LKR в процентном соотношении составило -2.42.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4070,7741,3281,39217,621,517
1 EUR1,072190,5050,831,4241,49218,8931,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,04911,7151,79822,7641,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Шри-Ланкийская рупия
1 UAH7,12485 LKR
5 UAH35,62425 LKR
10 UAH71,24850 LKR
20 UAH142,49700 LKR
50 UAH356,24250 LKR
100 UAH712,48500 LKR
250 UAH1 781,21250 LKR
500 UAH3 562,42500 LKR
1000 UAH7 124,85000 LKR
2000 UAH14 249,70000 LKR
5000 UAH35 624,25000 LKR
10000 UAH71 248,50000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Украинская гривна
1 LKR0,14035 UAH
5 LKR0,70177 UAH
10 LKR1,40354 UAH
20 LKR2,80708 UAH
50 LKR7,01770 UAH
100 LKR14,03540 UAH
250 LKR35,08850 UAH
500 LKR70,17700 UAH
1000 LKR140,35400 UAH
2000 LKR280,70800 UAH
5000 LKR701,77000 UAH
10000 LKR1 403,54000 UAH