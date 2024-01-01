10 украинских гривен в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте UAH в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к LKR
1 UAH = 7,12485 LKR
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|1 UAH в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|7,1587
|7,4134
|Низкий
|7,1068
|7,1068
|В среднем
|7,1364
|7,2438
|Изменение
|-0.20%
|-2.42%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к LKR
За последние 30 дней максимальный курс UAH к LKR составил 7,1587, а минимальный — 7,1068. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,1364. Изменение курса UAH к LKR в процентном соотношении составило -0.20.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к LKR составил 7,4134, а минимальный — 7,1068. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2438. Изменение курса UAH к LKR в процентном соотношении составило -2.42.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Украинская гривна / Шри-Ланкийская рупия
|1 UAH
|7,12485 LKR
|5 UAH
|35,62425 LKR
|10 UAH
|71,24850 LKR
|20 UAH
|142,49700 LKR
|50 UAH
|356,24250 LKR
|100 UAH
|712,48500 LKR
|250 UAH
|1 781,21250 LKR
|500 UAH
|3 562,42500 LKR
|1000 UAH
|7 124,85000 LKR
|2000 UAH
|14 249,70000 LKR
|5000 UAH
|35 624,25000 LKR
|10000 UAH
|71 248,50000 LKR